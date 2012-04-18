Владельцы российских карт MasterCard® и Maestro® получили от MasterCard новый сервис для оплаты услуг и покупок

MasterCard и Intervale совместно с Банком Москвы выпустили на рынок MasterCard Mobile – платежный сервис, доступный через Интернет с мобильного телефона и компьютера.



Москва, 17 апреля 2011, MasterCard (NYSE:МА), Intervale и Банк Москвы сообщают о запуске MasterCard Mobile – нового удобного и безопасного сервиса, который позволяет в режиме реального времени оплачивать товары и услуги с помощью мобильного телефона или компьютера, подключенных к Интернет. Сервис разработан для российского рынка и доступен для банковских карт MasterCard® и Maestro®, выпущенных любым российским банком.



Проект инициирован платежной системой MasterCard в контексте глобальной программы Mobile Money Partnership, стартовавшей в начале 2012 года. Цель программы –предоставление потребителям инноваций, безопасных и удобных мобильных платежных решений, чтобы оплату услуг и покупок, перевод денежных средств и т.п. можно было осуществлять с мобильного телефона, который становится по-настоящему многофункциональным платежным инструментом. MasterCard Mobile – это новое преимущество для держателей карт платежной системы MasterCard и следующий вклад в развитие безналичного общества.



Компания Intervale является разработчиком и сервис-провайдером платформы MasterCard Mobile, Банк Москвы является первым расчетным банком сервиса, банком-эквайером, а также эмитентом виртуальных предоплаченных карт.



MasterCard Mobile дает возможность осуществления разнообразных платежных операций, оплату товаров и широкого спектра услуг – пополнение лицевых счетов абонентов сотовой связи, оплата счетов за услуги ЖКХ, электроэнергию, кабельное телевидение, доступ в Интернет. Также можно приобретать авиа- и железнодорожные билеты, оплачивать обучение, развлекательные сервисы. Через MasterCard Mobile можно осуществлять денежные переводы между картами по технологии MasterCard® MoneySendТМ и выпуск виртуальных карт.



На момент старта сервис адаптирован для мобильных платформ IPhone, IPad, Android, Samsung Bada. Услуга доступна для абонентов любых федеральных и региональных сотовых сетей.



MasterCard Mobile прост в использовании и предоставляет широкие возможности. В частности, пользователь может

 привязать к сервису одну или несколько карт;

 выбирать и формировать список платежей для конкретного региона – в зависимости от того, где находится пользователь;

 создавать список избранных платежей;

 создав учетную запись хотя бы в одном из этих интерфейсов (мобильное приложение или web-приложение), в дальнейшем можно без труда получать доступ к личной странице, управлять настройками и совершать платежи на любом из интерфейсов;

 совершать денежные переводы и покупать виртуальные карты через несколько интерфейсов: web-приложение, мобильное приложение, мобильный портал;

 после регистрации и добавления карты можно оплачивать счета за Интернет, ЖКХ всего в 2 клика – «указать сумму», «подтвердить».



Получить доступ к MasterCard Mobile можно через сайт mobile.mastercard.ru, мобильный портал m.mobile.mastercard.ru, а также через мобильное приложение для телефона. Приложения доступны для загрузки на mobile.mastercard.ru., а также в Apple Store и Google Play.



Intervale как сервис-провайдер сертифицирован на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS.



Сервис поддерживает технологию MasterCard® SecureCodeТМ и международные стандарты шифрования данных.

