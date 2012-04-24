ВТБ24 и Банк Москвы продолжают сотрудничество на рынке ипотеки

В рамках сотрудничества Банка Москвы и ВТБ24 в Ипотечном центре «Каретный ряд» Банка Москвы можно получить консультацию и оформить заявку на обновленную программу «Победа над формальностями», а также на все другие ипотечные программы ВТБ24.



Изменены условия кредитования по программе ипотечного кредитования ВТБ24 «Победа над формальностями». В частности, снижена величина первоначального взноса по кредиту до 35% процентов. Решение по кредитной заявке принимается без справки о доходах по двум документам.



«Снижение величины первоначального взноса по одной из наиболее востребованных программ ВТБ24 открывает клиентам Банка Москвы новые возможности, – прокомментировал Олег Пятлин, Директор по ипотечному кредитованию Банка Москвы. – Как известно, размер первоначального взноса по ипотеке традиционно является препятствием для многих клиентов. Этой весной мы совместно с ВТБ24 разрушаем стереотипы».

