В Банке Москвы введены новые вклады «Мне выгодно» и «Мне удобно».
Сроки размещения вкладов – любой срок от 91 дня до 1095 дней с точностью до дня. По обоим вкладам предусмотрена возможность пополнения без ограничения минимальной суммы дополнительного взноса, возможность снятия части вклада без потери процентов, ежемесячная капитализация и возможность снятия процентов в любой момент. При досрочном расторжении вклада Банк сохраняет 80% от ставки, если вклад пролежал более 181 дня для вклада «Мне выгодно» и более 396 дней для вклада «Мне удобно».
Минимальная сумма вклада «Мне выгодно» составляет 1 000 рублей/30 долларов США/30 евро. Процентные ставки зависят от срока вклада и составляют до 8% годовых в рублях, 5,35% годовых в долларах США и 5,05% годовых в евро.
В рамках вклада «Мне выгодно» пенсионерам предлагается социальный пакет: надбавка к процентной ставке в размере 0,25% в рублях и 0,1% в долларах США/евро, а также для держателей Социальной карты москвича при оплате коммунальных платежей по Единому платежному документу при совокупной сумме вкладов 300 тыс. рублей комиссия не взимается (максимально 3 платежа в месяц).
По вкладу предусмотрен рост ставки при переходе в следующий суммовой интервал и изменение ставки в зависимости от количества дней, прошедших с даты открытия вклада. Также предоставляется возможность однократного снятия денежных средств без расторжения договора вклада и без потери процентов.
Минимальная сумма вклада «Мне удобно» – от 10 000 рублей/300 долларов США/300 евро. Процентные ставки зависят от срока вклада и составляют до 6,65% годовых в рублях, до 4,6% годовых в долларах США и 3,8% годовых в евро.
Вклад «Мне удобно» предполагает возможность осуществления расходных операций до уровня неснижаемого остатка без ограничения количества операций и потери процентов.
Дополнительные возможности по вкладам:
• «Близкие люди» – возможность открыть вклад в пользу третьего лица,
• «Копилка» – автоматическое безналичное пополнение,
• «Рантье» – перечисление процентов на карту,
• «Благотворительность» – перечисление части процентов в благотворительный фонд.
«Мы обновили линейку вкладов, сделав ее максимально понятной клиентам, – прокомментировал Владимир Верхошинский, Вице-президент, Член Правления Банка Москвы. – В самих названиях новых вкладов заложены их сервисные функции, на которые делается акцент – удобство и выгода».
Ссылки по теме:
Вклады Банка Москвы – http://www.bm.ru/ru/personal/vklady/srochnye-vklady/
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