Банк Москвы продлевает срок приема заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов в швейцарских франках и японских иенах

Банк Москвы продлевает до 30 июня 2012 года срок подачи заявок на специальные льготные программы реструктуризации/рефинансирования кредитов в швейцарских франках и японских иенах. С 1 июля 2012 года Банк полностью прекратит прием заявок на льготные программы реструктуризации/рефинансирования, при этом все одобренные заявки, поданные до 30 июня 2012 года, будут рефинансироваться и после этой даты в пределах срока, определенного Банком дополнительно.



С 1 июля 2012 года у заемщиков останется возможность подать заявку на стандартные программы реструктуризации/рефинансирования кредитов в данных валютах (платежные каникулы, увеличение срока кредита, рефинансирование в рубли по текущим рыночным ставкам).



На сегодняшний день Банком принято 1130 заявок на данные программы; одобрена 851 заявка на сумму более чем 2 млрд рублей; рефинансировано 324 кредита; в ближайшее время будут рассмотрены очередные 170 заявок.



«Правление Банка приняло решение продлить срок для подачи заявок на данные льготные программы, чтобы еще большее количество заемщиков в экзотических валютах смогли ими воспользоваться и улучшить свое материальное положение», – прокомментировал Олег Пятлин, Директор по ипотечному кредитованию Банка Москвы.



Банк Москвы ввел три специальные льготные программы реструктуризации ипотечных кредитов в швейцарских франках и японских иенах в октябре 2011 года.



