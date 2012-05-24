Банк Москвы значительно улучшил условия ипотечного кредита под залог земельного участка на строительство жилого дома, сделав его условия уникальными для ипотечного рынка.
Одним из значимых преимуществ данного кредита является возможность установления лимита кредитования до 200% от оценочной стоимости залога благодаря привлечению поручителей или дополнительного залога. При этом кредит предоставляется в форме кредитной линии с получением до 5 кредитных траншей.
Для удобства клиентов кредитоспособность заемщика теперь будет оцениваться один раз – при первичной подаче заявки.
Расширились и цели кредита – появилась возможность осуществлять не только строительство «с нуля», но и достраивать жилой дом.
Также дополнительно расширены категории земель, принимаемых в залог.
«Клиентам Банка Москвы и ВТБ24 мы предлагаем ипотечный продукт для комфортной организации загородной жизни, – прокомментировал Олег Пятлин, Директор по ипотечному кредитованию Банка Москвы. – С использованием данного ипотечного кредита мечта о загородном жилье для многих клиентов обоих банков становится реальностью».
Ссылки по теме: Кредит на строительство дома – http://www.bm.ru/ru/personal/ipoteka/kredit-na-stroitelstvo-zhilogo-doma/
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