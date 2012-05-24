Банк Москвы объявил о введении нового сезонного вклада «Приветственный процент» с бонусами для клиентов.
Клиенты получают приветственный бонус – 11% годовых на первые 90 дней размещения, при этом на заключительные 310 дней действующим клиентам Банка (являющимся вкладчиками Банка или имеющим зарплатную карту Банка) начисляется дополнительный бонус – 1,25% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 15 000 рублей. Срок размещения вклада – 400 дней.
«Наше сезонное предложение с повышенной ставкой, несомненно, привлечет не только новых вкладчиков, но и заинтересует действующих клиентов Банка, – прокомментировала Наталья Коновалова, Вице-президент – Директор Департамента розничных продуктов Банка Москвы. – Мы хотим строить отношения с нашими клиентами на долгосрочной основе. Наш сезонный вклад – первый шаг в этом направлении».
Ссылки по теме:
Вклады Банка Москвы – http://www.bm.ru/ru/personal/contributions_investments/
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