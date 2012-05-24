Банк Москвы начинает выдачу ипотечных кредитов на строящееся жилье компании ЗАО «Моспромстрой» в микрорайоне «Левобережный»

Банк Москвы приступил к выдаче ипотечных кредитов на строительство жилья, реализуемого ЗАО «Моспромстрой» по адресу: г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 11, корп. 5.



Ставки кредитования по программе:

• до регистрации права собственности и залога на квартиру в пользу Банка: от 14,25% годовых в рублях;

• после регистрации права собственности и залога на квартиру в пользу Банку: от 12,75% годовых в рублях.



Для «зарплатных» клиентов Банка и клиентов от аккредитованных партнеров-риэлторов предусмотрены дополнительные скидки по ставке кредитования.



«С началом реализации данной программы с одним из стратегических корпоративных клиентов – Группой компаний «Моспромстрой» – Банк Москвы выходит на рынок ипотечного кредитования строящегося жилья, – прокомментировал Олег Пятлин, Директор по ипотечному кредитованию Банка Москвы. – Предложение ипотечных программ на новостройку позволит клиентам воспользоваться новыми ипотечными продуктами Банка Москвы».

