Банк Москвы увеличил количество каналов, через которые возможно подключение к системе дистанционного обслуживания Web-банкинг, – теперь клиенты Банка могут подключить данную услугу во всех мини-отделениях Банка.
«Мы продолжаем развитие стратегии по предоставлению нашим клиентам доступных и высокотехнологичных финансовых решений, поэтому наша задача – обеспечить максимальное число удобных точек обслуживания, – прокомментировал Станислав Вавак, Директор Департамента дистанционного обслуживания и продаж. – На сегодняшний день заключение договора на обслуживание в системе производится в 74 офисах продаж Московского региона. Реализация услуги подключения в мини-отделениях расширяет географию до 114 точек».
Банк Москвы перешел с Интернет-банкинга на новую систему Web-банкинга, которая отличается более дружественным интерфейсом, расширенным функционалом и большей степенью защищенности данных, передаваемых по электронным каналам.
Основными нововведениями системы являются:
• быстрое подключение к системе за одно посещение Банка;
• возможность осуществления различных платежей (включая бюджетные) и переводов;
• возможность составления расписания платежей;
• возможность создания и использования шаблонов операций;
• повышенная безопасность системы:
o применение суточных лимитов операций;
o подтверждение операций одноразовыми sms-кодами;
o возможность подтверждения крупных операций электронно-цифровой подписью (с помощью USB-токена);
o установка клиентом персональных настроек безопасности.
Подключение к системе Web-банкинг для клиентов Банка Москвы осуществляется бесплатно. Для оформления Web-банкинга необходимо обратиться в отделение или мини-отделение Банка с документом, удостоверяющим личность. Процедура оформления занимает несколько минут.
Ссылки по теме:
Система Web-банкинга – http://www.bm.ru/ru/personal/ways_of_service/web/
Правила безопасности – https://ibank.mmbank.ru/private/faq_web.jsf
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