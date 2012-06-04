С начала июня в Банке Москвы стартует акция, в рамках которой клиенты Банка получат дополнительную скидку к процентной ставке: при оформлении ипотечного кредита в размере от 4 млн рублей скидка составляет 0,75% к индивидуальной ставке.
«Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были максимально доступными и конкурентоспособными – как по ставкам, так и по качеству обслуживания, – прокомментировал Олег Пятлин, Директор по ипотечному кредитованию Банка Москвы. – Наше новое предложение сделает ипотечный кредит от Банка Москвы еще более выгодным и привлекательным для клиентов. Процентная ставка ипотечного кредита в рамках акции станет одной из самых низких на рынке».
В настоящее время специальные условия по ипотеке распространяются для клиентов Москвы и Московской области. Акция действует до 31 августа 2012 года.
Банк Москвы продолжает развивать ипотечное кредитование, предлагая своим клиентам различные программы. Линейка предоставляемых Банком ипотечных кредитных продуктов может удовлетворить любые потребности клиентов Банка: с нашей помощью возможно приобретение в кредит квартиры на первичном и вторичном рынках, а также строительство дома.
Ссылки по теме:
Ипотека – http://www.bm.ru/ru/personal/ipoteka/
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