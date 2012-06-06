Банк Москвы предупреждает своих клиентов
В связи с участившимся случаями мошеннических операций, связанных с использованием банковских карт, Банк Москвы просит своих клиентов быть особенно внимательными.
Фишинг – хищение персональных данных (пин-код) через банковские карты, а также персональных данных клиентов Банка посредством мошеннических запросов по электронной почте, звонков по телефону, рассылки ложных SMS-сообщений якобы от имени Банка.
При возникновении любых вопросов или подозрений незамедлительно звоните специалистам круглосуточного контактного центра по телефону 8-800-200-23-22.
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