Введены новые тарифы по оплате жилищно-коммунальных платежей в адрес ЕИРЦ. Новые тарифы действуют с 4 июля 2012 г.

Подробнее о тарифах смотрите здесь: http://www.bm.ru/ru/personal/platezhi-i-perevody/oplata-uslug/kvartplata/.