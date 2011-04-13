БИНБАНК в рейтинге журнала "Forbes"

БИНБАНК вошел в ежегодный рейтинг надежности международного делового журнала "Forbes" (№3 от 21.03.2011 г.). Как отмечается в издании, при ранжировании банков из 100 крупнейших российских кредитных организаций по активам, согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" на 31.12.2010 г., были отобраны те, которые имеют долгосрочный международный рейтинг хотя бы одного из трех ведущих мировых агентств – Moody’s, Standard& Poor’s, Fitch. При наличии у банка рейтингов нескольких агентств выбирался самый низкий из них. В группу "Высокая надежность" в основном вошли банки с государственным участием и банки с участием иностранного капитала. В группе "Средняя надежность" наряду с БИНБАНКом представлены такие частные кредитные организации с рейтингами международных агентств уровня "В", как "Альфа-Банк", Уралсиб, МДМ-банк, Петрокоммерц, "Связь-банк" и другие.