БИНБАНК улучшает условия кредитования

С целью улучшения условий действующей программы потребительского кредитования, БИНБАНК снизил требование к стажу потенциального заемщика на текущем месте работы с 12 до 4-х месяцев. Данное условие действует также и при оформлении "Универсальной" кредитной карты БИНБАНКа.

Напоминаем, что на данный момент БИНБАНК выдает потребительский кредит наличными денежными средствами в рублях на срок от 6 месяцев до 5 лет. Сумма кредита от 15 000 до 300 000 рублей на любые цели, без залога и поручительства. Ставка по кредиту от 17% годовых в рублях (определяется индивидуально, на основании сведений и документов, предоставленных клиентом). Дополнительные комиссии, взимаемые с клиентов в период обслуживания кредита, отсутствуют.

Кроме этого, БИНБАНК предлагает кредитные карты (тариф "Универсальный") с возобновляемым кредитным лимитом до 500 тысяч рублей и льготным периодом кредитования до 30 календарных дней, при этом ставка по кредиту от 24 % годовых в рублях.

