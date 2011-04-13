Лариса Швецова возглавила блок корпоративного бизнеса БИНБАНКа

Лариса Швецова назначена руководителем Блока корпоративного бизнеса БИНБАНКа. В числе основных задач, поставленных перед г-жой Швецовой развитие бизнеса Банка с клиентами, годовой оборот которых до 900 млн рублей. В частности, построение сервисной модели для обслуживания клиентов в сети Банка, развитие продуктовой линейки с акцентом на кредитные продукты, а также создание технологий кредитования учитывающих специфику и потребности компаний с оборотом до 900 млн рублей.

Лариса Швецова родилась в 1972 году в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Имеет два высших технических образования. С первых рабочих дней трудовая деятельность г-жи Швецовой была связана с корпоративным направлением банковского бизнеса, со специализацией на работу с клиентами малого и среднего бизнеса. Так, с июля 1996 года Лариса Швецова - эксперт в Фонде поддержки малого бизнеса Европейского Банка Реконструкции и Развития. С февраля 1998 года - экономист в филиале "Уралпромстрой Банка" в Екатеринбурге. В течение последующих 10 лет - с марта 1999 по август 2009 года г-жа Швецова работала в "КМБ-банке", занимая должности от руководителя представительства банка в Екатеринбурге, до директора департамента малого и среднего бизнеса-заместителя директора по бизнесу центрального офиса "КМБ-банка" в Москве. С августа 2009 года г-жа Швецова перешла на работу в Сбербанк, где до мая 2010 года возглавляла управление по работе с частным предпринимательством, а с мая 2010 года управление по работе с малым бизнесом корпоративного блока Сбербанка.

