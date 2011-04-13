БИНБАНК запустил специальные программы кредитования для сотрудников компаний-партнеров Банка

БИНБАНК запустил специальные программы кредитования сотрудников компаний, обслуживающихся в Банке как корпоративные клиенты. Теперь любой сотрудник, работающий более 3-х месяцев в компании-партнере Банка и имеющий пластиковую карту БИНБАНКа, на которую зачисляется зарплата, может получить потребительский кредит, кредитную карту или овердрафт к зарплатной карте на льготных условиях. Особенностью данных программ кредитования является также и упрощенный способ подачи заявки – достаточно заполнить анкету, предоставить в Банк паспорт и свою зарплатную карту.

Потребительский кредит предоставляется на срок от 6 месяцев до 3 лет на сумму от 15 000 до 300 000 рублей. Процентная ставка (16% - 25% годовых) определяется индивидуально и зависит от наличия положительной кредитной истории, а также количества предоставленных дополнительно документов.

Кредитная карта с беспроцентным периодом кредитования (grace period) длительностью до 30 дней выдается на 2 года с возможностью автоматической пролонгации. Кредитный лимит от 10 000 до 500 000 рублей. Процентная ставка 24% годовых. Овердрафт к зарплатной карте предлагается в размере до 50% от зарплаты. Процентная ставка 22% годовых в рублях.



