При поддержке БИНБАНКа к юбилейному Дню космонавтики выпущено эксклюзивное издание книги "Феномен Гагарина"

В преддверии юбилейного, 50-го Дня космонавтики, который с этого года признан Организацией Объединенных Наций международным памятным днем, в России переиздана книга Владимира Россошанского "Феномен Гагарина". БИНБАНК оказал содействие в издании уникального, ограниченного тиража книги, ставшей популярной и любимой у многих интересующихся как историей космонавтики, так и историей России. "Феномен Гагарина" выдерживает уже третье издание, в этот раз на русском и английском языках в честь знаменательного события было решено выпустить подарочный тираж в 1000 экземпляров.

Книга, написанная саратовским автором, впервые увидела свет к 40-летию первого полета человека в космос. Гагарина с Саратовым связывает начало летной карьеры – Юрий Алексеевич начал заниматься в аэроклубе, когда учился в индустриально - педагогическом техникуме. И самый важный момент жизни первого космонавта также неотделим от волжской провинции – ведь именно неподалеку от Саратова приземлился "Восток-1". Владимир Россошанский постарался, чтобы эта связь сохранилась в памяти людей. Его стараниями в Саратове работает музей имени Юрия Гагарина, а книга "Феномен Гагарина" сразу же была по достоинству оценена как профессионалами, так и любителями, как людьми знавшими Гагарина лично, так и теми, для кого он навсегда будет символом высших достижений человечества.

