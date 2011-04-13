БИНБАНК в рейтингах РБК

РБК Рейтинг опубликовал очередные рэнкинги банков по количеству банкоматов на 1 января 2011 года. Так в исследовании "Рэнкинг банков по количеству собственных банкоматов по России" БИНБАНК занимает 22 место. Отмечено, что количество банкоматов за 2011 год выросло на 30 единиц и составило 561 банкомат, в числе которых 154 с функцией cash-in. В "Рэнкинге банков по количеству собственных банкоматов по Москве" БИНБАНК – на 23 позиции с сетью банкоматов из 90 штук, в числе которых с функцией cash-in 44 банкомата.

Напоминаем, что банкоматы БИНБАНКа с функцией cash-in позволяют в течение 24 часов в режиме on-line оплатить услуги городской телефонной сети, операторов сотовой связи (как наличными, так и со счета пластиковой карты), жилищно-коммунальные услуги, снять наличные с пластиковой карты любого банка-эмитента, пополнить наличными счет любой пластиковой карты БИНБАНКа, получить информацию об остатке на пластиковой карте БИНБАНКа, совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу.

