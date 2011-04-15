Кредитная карта БИНБАНКа - льготные проценты 180 дней!

С 15 апреля 2011 года БИНБАНК предлагает своим клиентам рублевую кредитную карту с беспроцентным периодом (grace period) длительностью до 60 дней, который распространяется, как на оплату товаров и услуг в торговой сети, так и на снятие наличных в банкоматах. Вне grace period базовая ставка по кредиту составляет от 24 до 32% годовых и устанавливается при заключении кредитного договора индивидуально на основании анкетных данных и документов, предоставленных клиентом. Данная базовая ставка начинает действовать лишь с 181 дня от момента установления кредитного лимита. А в первые 180 дней клиент может рассчитывать на специальную "приветственную" процентную ставку. Так, для карт Visa и MasterCard категории Classic ставка составит 16 %, для Gold -14 %, а для Platinum – 12 % годовых.

Максимальная сумма кредитного лимита для карт Visa и MasterCard категории Classic - 150 000 рублей, для Gold – 300 000 рублей, для Platinum – 500 000 рублей. Комиссия за годовое обслуживание для карт Visa и MasterCard категории Classic - 600 рублей, Gold – 2 500 рублей, Platinum – 3 500 рублей.

"Предложение по приветственной процентной ставке является относительно новым на российском рынке кредитных карт. Мы надеемся, что потенциальные клиенты заинтересуются данным продуктом, а также возможностью вместе с Банком еще больше оптимизировать свои личные расходы", - говорит Олег Соколов, директор департамента розничного кредитования БИНБАНКа.

Кроме этого, держатель банковской карты БИНБАНКа становится участником программы привилегий "Bank Privilege Program". Благодаря которой он получает скидки (5-20%), а также различные привилегии и специальные предложения в московских компаниях-партнерах, охватывающих практически всю сферу жизнедеятельности человека: популярные магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры, танцевальные школы, туристические копании, медицинские центры и т.д.

Также собственник карты имеет возможность принять участие в акции "Плати за покупки картой БИНБАНКа и получай деньги на мобильный!" (действует до 31 декабря 2011г.) по условиям которой, БИНБАНК перечисляет держателю карты на счет мобильного телефона денежные средства в размере 0,5% от суммы операций оплаты товаров и услуг, как в России, так и за рубежом, в том числе - в сети Интернет, а также через банкоматы БИНБАНКа.