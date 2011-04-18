Определена процентная ставка по 3-му и 4-му купонам облигаций БИНБАНКа

Размер процентной ставки по третьему и четвертому купонам по облигациям ОАО «БИНБАНК» серии 02: 40202562B от 15.12.2009 года установлен в размере 8,85% годовых. Общий размер процентного дохода по третьему и четвертому купонам, подлежащий выплате по облигациям Банка равен 88 млн 740 тыс. рублей.

Напоминаем, что 27 апреля 2010 года Банк разместил облигационный займ серии 02 (государственный регистрационный номер 40202562B от 15.12.2009 г.) объемом 1 млрд рублей по открытой подписке. Срок обращения облигаций - 3 года с даты размещения. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также оферта через 1 год по номиналу. Процентная ставка по 1-му купону была определена на конкурсной основе в размере 10,5% годовых. Ставка по 2-му купону равна ставке по 1-му купону. По первому купону выплачено 52 млн 640 тыс. рублей. По остальным купонным периодам доход не выплачивался в связи с тем, что срок выплаты не наступил.

Привлеченные средства БИНБАНК направляет на расширение программ рублевого кредитования корпоративных клиентов.

