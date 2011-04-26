Екатерина Колесова назначена Старшим Вице-президентом ОАО «БИНБАНК» и решением Совета директоров утверждена членом Правления Банка

В числе основных задач, поставленных перед г-жой Колесовой: построение и правовое обеспечение функционирования корпоративной структуры, включая систему принятия решений в Банке, правовое обеспечение бизнеса и защита интересов Банка в государственных и судебных органах, создание единого правового поля в Банке и его дочерних структурах, а также активное участие в модернизации операционных и бизнес-процессов Банка.

Екатерина Колесова родилась в 1968 году в Москве. В 1992 году закончила юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, после чего работала юристом в различных компаниях, связанных с рынком недвижимости и рынком банковских услуг. В 2001 году занимала должность юристконсульта в компании «DC Mortgage Finance Netherland B.V», с которой начиналось ипотечное кредитование в России. В 2002 году – начальник отдела правового обеспечения кредитования в КБ ДельтаКредит. С ноября 2003 года в должности начальника управления правового обеспечения кредитования в Городском Ипотечном банке занималась правовым обеспечением разработки конкурентоспособных кредитных продуктов и стандартизацией бизнес-процессов. С августа 2005 года работает в ОАО «БИНБАНК», где прошла путь от директора юридического департамента до Старшего Вице-президента.

