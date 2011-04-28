БИНБАНК продлевает срок действия акции для корпоративных клиентов "Выгодный старт"

ОАО «БИНБАНК» продлевает до 31 мая 2011 года акцию для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей «Выгодный старт». До этой даты представители бизнеса могут бесплатно воспользоваться сразу тремя услугами БИНБАНКа - открыть расчетный счет в рублях, подключиться к системе удаленного доступа к счету iBank2, а также заверить карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Напоминаем, что согласно условиям акции, участие в ней могут принять как новые клиенты, так и те, кто уже открыл в Банке накопительные счета до начала акции или в период ее действия. Возможность оценить выгоду сотрудничества с БИНБАНКом предоставлена также клиентам уже имеющим расчетные счета в одном из филиалов и желающим открыть новый расчетный счет в другом филиале Банка (более 120 точек продаж в России).

Для участия в акции клиенту необходимо предоставить комплект документов на открытие счета и заполнить анкету.