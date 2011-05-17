БИНБАНК приступил к реализации программы страхования банковских карт

ОАО "БИНБАНК" приступил к реализации программы страхования банковских карт - "Защита карты", разработанной совместно с ОАО "АльфаСтрахование". Новая услуга, позволяет клиентам БИНБАНКа застраховать риски утраты карты, хищения наличных, а также несанкционированного использования денежных средств, в том числе от скиминга и фишинга.

Страховой полис действует 24 часа в сутки по всему миру. При наступлении страхового случая клиенты Банка получат денежную компенсацию в размере нанесенного ущерба в рамках выбранного лимита страховой суммы от 30 000 до 150 000 рублей. Стоимость страхования составляет 30-150 рублей в месяц, в зависимости от выбранного статуса услуги - "Эконом", "Стандарт", "Премиум" или "VIP". В случае единовременной оплаты годового полиса клиенту предоставляется скидка в размере 10%.

Подключиться к новой страховой услуге можно во всех московских и региональных офисах БИНБАНКа, предъявив общегражданский или заграничный паспорт.



