БИНБАНК в числе самых надежных российских банков

По данным на 1 апреля 2011 года БИНБАНК, занимая 4-ое место, входит в ТОП-5 самых надежных из 100 крупнейших коммерческих российских банков, согласно рейтингу еженедельного делового журнала "Профиль" (№ 20 от 30.05.2011г.). При расчете степени надежности данного рейтинга учитываются параметры достаточности капитала, ликвидности банковской деятельности, объем работающих активов, обязательств до востребования, а также продолжительность работы кредитной организации на рынке банковских услуг и прочие параметры.



Кроме этого БИНБАНК занимает 19 позицию в рейтинге "Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц", 38 место по активам и 53 место по капиталу в рейтинге "200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала". Так на 1 апреля 2011 года капитал Банка составил -10,1 млрд рублей, а чистые активы - 103,2 млрд рублей.

