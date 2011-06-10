Приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис "Балашиха" филиала ОАО «БИНБАНК» в Орехово-Зуеве

В пятницу, 10 июня 2011 года, приступил к осуществлению банковских операций и сделок дополнительный офис "Балашиха" филиала ОАО «БИНБАНК» в Орехово-Зуеве по адресу: Россия, 143914, Московская область, г. Балашиха, Микрорайон ЦОВБ, д.20, IIб.



Дополнительный офис "Балашиха" предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, денежные переводы по системам Western Union, Юнистрим и Contact в российских рублях и в иностранной валюте, потребительские кредиты, выпуск доходных, дебетовых и кредитных пластиковых карт. Кроме того, клиенты допофиса могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, кассового обслуживания и пр. Корпоративные продукты в первую очередь ориентированы на предприятия малого и среднего бизнеса. Это расчетно-кассовое обслуживание, расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности, зарплатные проекты по перечислению заработной платы сотрудников компании на пластиковые карты, эквайринг. В дополнительном офисе "Балашиха" установлен банкомат по приему наличных. С его помощью все желающие в течение 24 часов в режиме on-line могут оплатить услуги городской телефонной сети, операторов сотовой связи (как наличными, так и со счета пластиковой карты), жилищно-коммунальные услуги, снять наличные с пластиковой карты любого банка-эмитента, пополнить наличными счет любой пластиковой карты БИНБАНКа, получить информацию об остатке на пластиковой карте БИНБАНКа, совершить валютообменные операции по выгодному курсу.



Режим работы дополнительного офиса "Балашиха":

- время обслуживания корпоративных клиентов:

с понедельника по пятницу – с 10.00 до 17.00

без перерыва на обед

- время обслуживания частных клиентов:

с понедельника по воскресенье - с 10.00 до 22.00

без перерыва на обед



Следуя стратегии развития региональной сети, БИНБАНК активно расширяет зону своего присутствия в РФ. На сегодняшний день Банк имеет разветвленную сеть продаж, насчитывающую 123 офиса, в числе которых 26 офисов в Москве и 97 в 33 регионах России.



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса "Балашиха" можно получить по телефонам единого информационного центра Банка (495) 755-50-75 или 8 800 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки).

