БИНБАНК выступает официальным партнером первого международного музыкального фестиваля «Классика и Джаз», который состоится 11 и 12 июня в Москве в государственном музее «Царицыно»

Уникальность мероприятия заключается в том, что заповедник превратится в огромную концертную арену под открытым небом и на одной площадке выступят как представители джазовой, так и классической музыкальной элиты России и мира: московский государственный академический симфонический оркестр под управлением П.Когана, солисты Большого театра Мария Максакова (сопрано), Дмитрий Трифонов (баритон), Георгий Шкарупа (бас), Александра Кадурина (меццо-сопрано). Также в концерте примут участие: Петр Дмитриев (фортепьяно), Борис Андрианов (виолончель) и Дмитрий Упорин (скрипка). Джазовую часть фестиваля представят Nicolas Bearde (вокал, США), Maurice Brown (труба, США), знаменитый квартер Al Foster Quartet (США) и Sharon Clark (вокал, США). В «Хлебном доме» (Атриуме) состоится концерт органной музыки в исполнении Александра Фисейского.



Также, в рамках фестиваля, будет открыта выставка экспонатов Русского музея.



Благодаря свободному входу на концерты, ожидается посещение более 100 000 зрителей, в числе которых высокопоставленные лица, а также популярные звезды кино, эстрады и телевидения, которые смогут насладиться мастерством виртуозности и импровизации знаменитых музыкантов.

