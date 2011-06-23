БИНБАНК выступил спонсором «Кубка Кремля» по современному пятиборью

БИНБАНК выступил спонсором «Кубка Кремля» по современному пятиборью, который впервые прошел в Москве в конноспортивном клубе «Битца». Организаторы мероприятия – Министерство спорта и туризма России, Правительство Москвы и Московский комитет спорта. В уникальных состязаниях, которые сочетают пять разных видов спорта, объединяющих такие разные по направленности и духу состязания как: фехтование, плавание, конкур, бег и стрельба, приняли участие 24 звезды мирового пятиборья. Среди них - олимпийская чемпионка Пекина немка Лена Шонеборн, трехкратная чемпионка мира француженка Амели Казе, чемпионы мира и Европы венгр Адам Мароси и чех Давид Свобода и многие другие. Им противостояли сильнейшие спортсмены из России – двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев, чепионы мира Илья Фролов и Сергей Карелин, Евдокия Гречишникова и Екатерина Хураськина, а также призеры чемпионата мира Доната Римшайте и Александр Лесун.