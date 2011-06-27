Приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис "Маяковский" филиала ОАО «БИНБАНК» в Новосибирске

В понедельник, 27 июня 2011 года, приступил к осуществлению банковских операций и сделок дополнительный офис "Маяковский" филиала ОАО «БИНБАНК» в Новосибирске адресу: Россия, 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 24.

Дополнительный офис "Маяковский" предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, денежные переводы по системам Western Union, Юнистрим и Contact в российских рублях и в иностранной валюте, потребительские кредиты, выпуск доходных, дебетовых и кредитных пластиковых карт. Кроме того, клиенты допофиса могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, кассового обслуживания и пр. Корпоративные продукты в первую очередь ориентированы на предприятия малого и среднего бизнеса. Это расчетно-кассовое обслуживание, расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности, зарплатные проекты по перечислению заработной платы сотрудников компании на пластиковые карты, эквайринг. В дополнительном офисе "Маяковский" установлен банкомат по приему наличных. С его помощью все желающие в течение 24 часов в режиме on-line могут оплатить услуги городской телефонной сети, операторов сотовой связи (как наличными, так и со счета пластиковой карты), жилищно-коммунальные услуги, снять наличные с пластиковой карты любого банка-эмитента, пополнить наличными счет любой пластиковой карты БИНБАНКа, получить информацию об остатке на пластиковой карте БИНБАНКа, совершить валютообменные операции по выгодному курсу.

Режим работы дополнительного офиса "Маяковский":

- время обслуживания корпоративных клиентов:

с понедельника по пятницу – с 9.30 до 17.00

без перерыва на обед

- время обслуживания частных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 20.00

в субботу – с 10.00 до 17.00

без перерыва на обед

Следуя стратегии развития региональной сети, БИНБАНК активно расширяет зону своего присутствия в РФ. На сегодняшний день Банк имеет разветвленную сеть продаж, насчитывающую 124 офиса, в числе которых 26 офисов в Москве и 98 в 33 регионах России.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса "Маяковский" можно получить по телефонам: в Новосибирске – (383) 325-20-07, а также единого информационного центра Банка (495) 755-50-75 или 8 800 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки).

ОАО «БИНБАНК» (www.binbank.ru) основано 1 ноября 1993 года, имеет генеральную лицензию Банка России № 2562. Основным владельцем Банка является его президент Микаил Османович Шишханов, контролирующий 97,079% акций. Региональная сеть продаж ОАО «БИНБАНК» насчитывает более 120 допофисов, в том числе 26 отделений в Москве. В ноябре 2008 года ОАО «БИНБАНК» вошел в капитал ООО "Башинвестбанка". На сегодняшний день БИНБАНК является держателем 39,24%, а Шишханов М.О. - 48,37% капитала Башинвестбанка. БИНБАНК имеет статус Principal Member в платежных системах VISA и MasterCard. В декабре 2004 года включен в Систему страхования вкладов, а в марте 2009 года аккредитован в статусе Банка-агента при Ассоциации страхования вкладов.



