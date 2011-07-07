БИНБАНК расширяет географию "Юнистрим".

С четверга, 7 июля 2011 года, три филиала БИНБАНКа в Улан-Удэ, Екатеринбурге и Чебоксарах приступили к обслуживанию частных клиентов по системе денежных переводов "Юнистрим". Данная услуга реализовывается в рамках пилотного проекта, который стартовал в апреле 2011 года в филиалах БИНБАНКа в Йошкар-Оле, Ижевске и Томске. А в 4-ом квартале 2011 года этой услугой можно будет воспользоваться во всех 33 регионах присутствия Банка.

Денежные переводы по системе "Юнистрим" осуществляются в офисах БИНБАНКа без открытия банковского счета в рублях РФ, долларах США или евро. Минимальная сумма перевода отсутствует.

Комиссии, установленные в Банке по системе "Юнистрим":

с указанием адреса получателя

· 1-3,3 % — по территории России в рублях РФ;

· 1,3-2,8 % — за пределы России (в страны ближнего и дальнего зарубежья) в рублях РФ, долларах США, евро.

без указания адреса получателя

· 1-1,5 % — по территории России в рублях РФ;

· 1,3-2,0 % — за пределы России (в страны ближнего зарубежья) в рублях РФ, долларах США, евро.

Для осуществления денежного перевода через систему "Юнистрим" необходимо обратиться в офис БИНБАНКА, заполнить бланк для отправления перевода, предъявить документ, удостоверяющий личность, внести в кассу сумму и комиссию за перевод. Отправитель перевода должен будет сообщить получателю адрес пункта выплаты перевода, а также сумму и уникальный номер перевода.

Процедура получения денежных средств также проста – получатель в пункте получения сети "Юнистрим", адрес которого сообщил ему отправитель, указывает номер перевода, сумму перевода и предъявляет документ, удостоверяющий личность. Денежный перевод будет выплачен полностью, без удержания дополнительной комиссии с получателя. Скорость доставки перевода - от 10 минут.

Российская система денежных переводов "Юнистрим" обслуживается в 95 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Помимо системы переводов "Юнистрим" БИНБАНК также успешно сотрудничает с международной платежной системой Western Union и российской системой Contact.