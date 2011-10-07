БИНБАНК вошел в ТОП-20 рейтинга деловой репутации крупнейших российских банков.

БИНБАНК вошел в ТОП-20 ежегодного рейтинга независимого исследовательского холдинга Ромир, посвященного деловой репутации крупнейших российских банков. Индекс доверия к БИНБАНКу составил 58,4 пункта (14 место) по 100-балльной шкале, а индекс узнаваемости - 54,7 (16 место). Рейтинги узнаваемости и доверия потребителей были составлены на основе всероссийского опроса общественного мнения, в котором приняли участие 1,5 тысячи жителей России в возрасте от 18 до 60 лет и старше из восьми федеральных округов России. Исследование проходило по международной методике Global Reputation Index (GRI), разработанной в соответствии с управленческими принципами New York Reputation Institute — мирового лидера в сфере репутационного аудита и консалтинга. Индекс GRI как метод оценки эффективности бизнеса является одним из наиболее востребованных в мировой практике.