Приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис "№1 на Селезнева" Краснодарского филиала БИНБАНКа

В понедельник, 24 октября 2011 года, приступил к осуществлению банковских операций и сделок дополнительный офис «№1 на Селезнева» филиала БИНБАНКа в Краснодаре по адресу: Россия, 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 110.

Дополнительный офис «№1 на Селезнева» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: кредиты, банковские вклады на привлекательных условиях, денежные переводы, дебетовые и кредитные пластиковые карты. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, кассового обслуживания, по осуществлению расчетов по банковским счетам по поручению владельцев счета, валютообменными операциями и пр.

Корпоративные продукты в первую очередь ориентированы на предприятия малого и среднего бизнеса. Это кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности, зарплатные проекты по перечислению заработной платы сотрудников компании на пластиковые карты, эквайринг, лизинг, овердрафты.

В дополнительном офисе «№1 на Селезнева» установлен терминал банковского самообслуживания (ТБС). С его помощью все желающие в течение 24 часов в режиме on-line могут оплатить услуги городской телефонной сети, операторов сотовой связи (как наличными, так и со счета пластиковой карты), жилищно-коммунальные услуги, снять наличные с пластиковой карты любого банка-эмитента, пополнить наличными счет любой пластиковой карты БИНБАНКа, получить информацию об остатке на пластиковой карте БИНБАНКа, совершить валютообменные операции по выгодному курсу.

Режим работы допофиса «№1 на Селезнева»:

- время обслуживания корпоративных клиентов:

с понедельника по пятницу

с 9.00 до 20.00

без перерыва на обед

- время обслуживания частных клиентов:

с понедельника по пятницу

с 9.00 до 20.00

в субботу - с 10.00 до 17.00

без перерыва на обед

- выходной день: воскресенье.

Следуя стратегии развития региональной сети, БИНБАНК активно расширяет зону своего присутствия в РФ. На сегодняшний день Банк имеет разветвленную территориальную сеть продаж, насчитывающую 126 офисов, в числе которых 27 офисов в Москве и 99 в 33 регионах России.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса «№1 на Селезнева» можно получить по телефонам: (861) 231-06-26, 234-22-88, а также в едином информационном центре банка по телефону (495) 755-50-75 или по телефону 8 800 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки).



