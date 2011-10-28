БИНБАНК начал использовать скоринг Объединенного Кредитного Бюро

С октября 2011 года ОАО «БИНБАНК» начал использовать скоринговую систему второго поколения, выпущенную в начале года Объединенным Кредитным Бюро (до 18 октября 2011 БКИ «Экспириан-Интерфакс»), которое входит в тройку крупнейших кредитных бюро России и является лидером в сфере развития сервисов по оценке кредитных рисков. Скоринг ОКБ поможет Банку оптимизировать кредитный процесс, сократить время рассмотрения кредитных заявок и наиболее эффективно прогнозировать действия заемщиков. «БИНБАНК активно развивает розничное кредитование, внедряя и расширяя каналы привлечения клиентов. Использование скоринга Объединенного Кредитного Бюро позволит Банку более эффективно выделять кредитоспособных клиентов и, соответственно, увеличить объем и качество кредитного портфеля Банка, сохранив допустимый уровень риска», - отметил Олег Соколов, директор департамента розничного кредитования БИНБАНКа.

Напомним, что БИНБАНК также сотрудничает с ОАО "Национальное бюро кредитных историй", ООО "Эквифакс Кредит Сервисиз" и ООО "Кредитное бюро Русский стандарт" в рамках получения Банком кредитных отчетов.



