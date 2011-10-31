БИНБАНК выплатил свыше 37 млн рублей дохода за 3-й купон по облигациям серии 02

ОАО «БИНБАНК» осуществило выплату купонного дохода по облигациям серии 02 (гос. рег. номер 40202562B от 15.12.2009 г.) за 3-й купон в размере 44,37 руб. на одну облигацию, исходя из ставки 8,85% годовых. Общий размер выплат по обязательству составил 37 122 471,09 (тридцать семь миллионов сто двадцать две тысячи четыреста семьдесят один и 09/100) рублей.

Напоминаем, что выпуск облигаций БИНБАНК серии 02 объемом 1 млрд рублей сроком обращения 3 года был размещен на Фондовой бирже ММВБ 27 апреля 2010 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов продолжительностью 183 дня каждый. Процентная ставка по 1-му купону была определена на конкурсной основе в размере 10,5% годовых. Ставка по 2-му купону равна ставке по 1-му купону. По первому и второму купонам выплачено 105 млн 280 тыс. рублей. Размер процентной ставки по третьему и четвертому купонам по облигациям БИНБАНК серии 02: 40202562B от 15.12.2009 года был установлен в размере 8,85% годовых. Процентная ставка пятого и шестого купонов остается неопределенной. Привлеченные средства БИНБАНК направляет на расширение программ рублевого кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



