С 1 ноября 2011 года по 31 января 2012 года ОАО «БИНБАНК» предлагает своим клиентам оформить новый пополняемый сезонный вклад «Праздничный». Отличительной особенностью нового сезонного вклада является возможность досрочно снять всю сумму вклада. При этом доход исчисляется исходя из фактического срока нахождения средств во вкладе. Например, в случае, если клиент досрочно закрывает рублевый вклад через 181 день с момента его открытия, доход составит 8,50 - 9,00% годовых (в зависимости от суммы вклада).Кроме этого вкладчики, оформившие в БИНБАНКе один или несколько сезонных вкладов «Праздничный», смогут принять участие в розыгрыше 101 денежного приза (100 призов по 10 000 рублей и один главный приз в размере 100 000 рублей). Розыгрыш призов пройдет в два этапа. Первый - 20 декабря 2011 года среди клиентов, которые откроют вклад в период с 1 ноября по 30 ноября 2011 года, второй - 21 февраля 2012 года среди клиентов, которые откроют вклад в период с 01 ноября 2011 года по 31 января 2012 года.Вклад "Праздничный" открывается в российских рублях, долларах США и евро. Минимальная сумма депозита – 3 000 рублей/100долларов США/евро. Срок договора вклада – 730 дней. Проценты по вкладу накапливаются и выплачиваются по истечении его срока. Сумма дополнительных взносов по вкладу не ограничена, ее минимальный размер составляет 1000 рублей/50 долларов США/евро.«Конец осени – это традиционный период, когда банки делают своим клиентам очень интересные предложения, воспользовавшись которыми можно эффективно вложить свои сбережения и получить повышенный доход. И наше предложение - вклад «Праздничный» не исключение. Повышенные ставки, возможность досрочно забрать вклад и получить высокий доход, вкупе с возможностью выиграть несколько денежных призов – неплохое подспорье в праздничные дни», - отметил директор департамента розничных пассивов и комиссий Банка Александр Ефремов.С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Банка.