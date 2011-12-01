БИНБАНК в числе самых надежных российских банков

По данным на 1 октября 2011 года БИНБАНК вошел в тройку лидеров рейтинга "Самые надежные из 100 крупнейших коммерческих российских банков ", опубликованного в еженедельном деловом журнале "Профиль" (№ 44 от 28.11.2011г.). При расчете степени надежности данного рейтинга учитываются параметры достаточности капитала, ликвидности банковской деятельности, объем работающих активов, обязательств до востребования, а также продолжительность работы кредитной организации на рынке банковских услуг и прочие параметры.

Также БИНБАНК занял 22 позицию в рейтинге "Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц" и 30 место в списке "Банки, выдавшие больше всего кредитов частным компаниям". В рейтинге "200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала" БИНБАНК поднялся на 8 пунктов, заняв 46 место. Повышение обусловлено тем, что БИНБАНК в 3-м квартале в результате допэмиссии акций увеличил уставный капитал на 1,5 млрд рублей. Собственный капитал Банка, согласно информации, представленной в рейтинге, на 01.10.2011 составил 12,8 млрд рублей. Норматив достаточности капитала по требованиям ЦБ РФ (Н1) составляет 12,5% (при минимальном значении по нормативу 10%).

