Сергей Качура назначен руководителем блока операционного и ИТ-сопровождения БИНБАНКа.

Сергей Качура назначен на должность руководителя Блока операционного и ИТ-сопровождения ОАО «БИНБАНК». В зону ответственности г-на Качуры будут входить вопросы управления и развития операционной деятельности и автоматизации Банка.

Основные задачи: повышение качества и снижение стоимости операционной и информационно-технологической поддержки бизнеса, и уровня операционных рисков за счет внедрения передовых ИТ-технологий и апробированных решений по оптимизации бизнес-процессов.

Сергей Качура родился в 1975 г. В 1995 г окончил Кубанский филиал Московского экстерного гуманитарного университета по специальности "бухгалтерский учет и аудит", в 1999 г - Кубанский государственный аграрный университет, в 2007 г – Московскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".

В период с 1999 по 2002 гг прошел путь от начальника отдела вкладных операций до заместителя главного бухгалтера в АКБ «Югбанк». В июне 2002 г. был приглашен в (ЗАО) «КМБ-Банк», где завершил свой карьерный рост в данной компании уже в должности Директора департамента оптимизации бизнес процессов. С апреля 2005 г. по ноябрь 2007 г. в ЗАО ВТБ24 курировал проект по созданию централизованного бэк-офиса банка. С ноября 2007 г. – по октябрь 2010 г. г-н Качура в Национальном банке «ТРАСТ», в статусе Члена правления и в должности операционного директора курировал вопросы, связанные с организацией работы централизованных бэк-офисов РКО, единого расчетного центра, кредитного бэк-офиса и бэк-офиса по операциям с пластиковыми картами и т.д.. В октябре 2010 г. перешел на работу в Номос-банк, где по ноябрь 2011 г. занимал должность Операционного директора.

