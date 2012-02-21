Агентство «Рус-Рейтинг» повысило кредитные рейтинги БИНБАНКа

Независимое рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» повысило кредитные рейтинги БИНБАНКа:

• по национальной шкале с уровня «AA-» до «AA», прогноз «стабильный»

• по международной шкале с уровня «ВВB-» до «BBB», прогноз «стабильный».

Данные позиции отражают высокую степень кредитоспособности Банка среди эмитентов РФ и сравнительно высокую степень кредитоспособности на международном уровне, также отмечают устойчивость и стабильность его финансового состояния.

По данным аналитического заключения агентства, повышение кредитных рейтингов Банка по национальной и международной шкалам (с АА-/.ВВВ- до АА/ ВВВ) обусловлено стабильным ростом бизнеса и увеличением капитала БИНБАНКа, ближайшим улучшением структуры фондирования в результате выпуска долговых обязательств, улучшением структуры прибыли, снижением давления кредитных рисков.

Факторами, обосновывающими рейтинг, являются: поддержка Банка основным финансово независимым собственником; существующий уровень развития бизнеса и устойчивые рыночные позиции; стабильная корпоративная клиентская база; высокий запас текущей ликвидности.

"Данные рейтинговые действия будут способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Банка и укреплению его позиций на финансовом рынке, что, несомненно, расширит круг наших партнеров",- отметила Ирина Комарова, старший Вице-президент БИНБАНКа.

