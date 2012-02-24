ОАО "БИНБАНК" провел второй розыгрыш призов, в котором приняли участие клиенты, оформившие в период с 1 ноября по 31 января 2012 года один или несколько сезонных вкладов "Праздничный". В итоге был определен 51 победитель из 15 филиалов Банка. Наибольшее кол-во призов, по 10000 рублей каждый выиграли клиенты из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Новосибирска и Москвы. Супер приз в размере 100 000 рублей достался клиенту из Челябинского Филиала Банка.Напомним, что общий призовой фонд данной акции превысил 1 млн рублей. Розыгрыш призов проходил в два этапа. 20 декабря 2011 года, БИНБАНК провел первый розыгрыш призов, в котором приняли участие клиенты, оформившие вклад в период с 1 ноября по 30 ноября 2011 года. Второй состоялся 21 февраля 2012 года среди клиентов, оформивших вклад в период с 01 ноября 2011 года по 31 января 2012 года.С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте Банка.