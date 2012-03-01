БИНБАНК в числе самых надежных российских банков

По данным на 1 января 2012 года БИНБАНК занял 4 место в рейтинге "Самые надежные из 100 крупнейших коммерческих российских банков ", опубликованном в еженедельном деловом журнале "Профиль" (№ 07 от 27.02.2012г.). При расчете степени надежности данного рейтинга учитываются параметры достаточности капитала, ликвидности банковской деятельности, объем работающих активов, обязательств до востребования, а также продолжительность работы кредитной организации на рынке банковских услуг и прочие параметры.

Кроме этого БИНБАНК на 22 позиции в рейтинге "Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц" и на 30 месте в списке "Банки, выдавшие больше всего кредитов частным компаниям". В рейтинге "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов" БИНБАНК занимает 36 место.

Так за 2011 год чистые активы БИНБАНКа выросли на 34%, что более чем в 1,5 раза превышает темпы роста по банковской системе и на 01.01.2012 года составили 132,5 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель увеличился с начала года на 14,5 млрд руб., (на 25% в относительном выражении) и составил 72,9 млрд руб.. Объем розничных пассивов с начала года вырос на 16% и составил 65,5 млрд руб. Корпоративные пассивы за этот период также существенно выросли до 34,3 млрд руб или на 36% в относительном выражении. В 2011 году БИНБАНК успешно привлек синдицированный кредит на сумму 50 млн долларов сроком на 1 год.

В соответствии с ростом бизнеса возрастала и капитализация Банка. Так за 2011 год БИНБАНК нарастил собственный капитал на 30% до 13,3 млрд руб., (по состоянию на 01.01.2012). Рост собственных средств был в том числе обеспечен увеличением уставного капитала на 750 млн руб. Норматив достаточности капитала по требованиям ЦБ РФ (Н1) составляет 12,3% (при минимальном значении по нормативу 10%).