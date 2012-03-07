Мария Шагурина назначена советником президента БИНБАНКа

Мария Шагурина назначена советником президента ОАО «БИНБАНК». В новой должности М.Шагурина будет курировать все вопросы, связанные c проектами Банка в области недвижимости.

М.Шагурина окончила экономический факультет МГУ, кандидат экономических наук, имеет значительный опыт работы в недвижимости.

В 2003-2005 гг. работала внешним консультантом по связям с общественностью ряда компаний, включая «Лукойл-Нефтехим», «Конти», Blackwood. В 2005-2009 гг. — управляющий партнер коммуникационной группы MODUS, специализирующейся на комплексном маркетинге проектов в сфере недвижимости и финансов. В 2009 г. стала партнером программы «Новые дачи», в рамках которой занималась девелоперским проектом — коттеджным поселком «Гагаринлэнд». В 2009-2010 гг. также была партнером консалтинговой компании «Клевер Солюшенс», действующей в области привлечения финансирования и брокериджа в коммерческой недвижимости. С весны 2010 г. занимала должность вице-президента компании «Сбербанк Лизинг», где отвечала за работу с крупнейшими клиентами по лизингу недвижимости.

