БИНБАНК привлек субординированный кредит

БИНБАНК привлек субординированный кредит объемом 50 млн долларов США на 10 лет.

Привлеченные средства будут направлены на увеличение капитала Банка, войдя в расчет капитала 2-го уровня. Кредитором по данному займу выступила компания, бенефициаром которой является Михаил Сафарбекович Гуцериев.

На 1 марта 2012 года капитал БИНБАНКа составляет 12 млрд рублей. Норматив достаточности капитала по требованиям ЦБ РФ (Н1) 11,2 %, а с учетом данного увеличения капитала до 13,4 млрд рублей составит 12,4% (при минимальном значении по нормативу 10%).

Так же в первом полугодии 2012 года планируется увеличение капитала 1-ого уровня и, соответственно, совокупного капитала Банка на 3 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии.

