БИНБАНК предлагает новую услугу - ТурбоПеревод

ОАО «БИНБАНК» предлагает своим клиентам воспользоваться услугой ТурбоПеревод – быстрым и удобным сервисом, позволяющим осуществить перевод денежных средств через банкоматы, используя в качестве реквизитов перевода только номер банковской карты получателя платежа. Переводы осуществляются с любой карты VISA/MasterCard, выпущенной в России, на любую карту VISA/Mastercard, выпущенную в России и странах СНГ. Также, перевод возможен между картами разных платежных систем, например, можно осуществить перевод с карты платежной системыVISA на карту платежной системы Mastercard и наоборот. Перевод наличных денежных средств можно осуществить на карту VISA/MasterCard, выпущенную в России.

«Сегодня перевод с карты на карту через банкоматы и терминальные устройства самообслуживания БИНБАНКа является достойной альтернативой денежным переводам без открытия банковского счета. Особенно, хочется отметить, что данный сервис дает возможность переводить деньги не только на карты БИНБАНКа, но и на карты сторонних банков. Кроме этого новая услуга дает возможность переводить денежные средства между картами БИНБАНКа совершенно бесплатно, в случае, если перевод осуществляется за счет собственных средств», - отмечает Михаил Манчурак, директор департамента процессинга и эквайрингового бизнеса БИНБАНКа.

Стоимость услуги ТурбоПеревод при переводе с карт VISA/MasterCard сторонних банков на любые карты VISA/ MasterCard составляет 0,45% (минимум 100 рублей) от суммы перевода. С карт БИНБАНКа стоимость перевода составляет 0,45% (минимум 100 рублей) от суммы перевода при переводе за счет собственных средств и 4,9% от суммы перевода при переводе за счет заемных средств (минимум 100 рублей). Более подробно с тарифами по переводу денежных средств можно ознакомиться на официальном сайте банка.

Новый сервис также позволяет помимо безналичных переводов пополнять карту наличными деньгами, для этого достаточно знать только номер карты получателя. Перевод наличными на карту VISA / MasterCard БИНБАНКа осуществляется бесплатно, а на карту стороннего банка перевод обойдется в 100 рублей.

При переводе средств действуют ограничения по сумме и количеству операций, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте банка.

В случае возникновения проблем с переводом и зачислением денежных средств на карты сторонних банков рекомендуем обращаться в банк-эмитент этой карты.

С более подробной информацией о новой услуге БИНБАНКа "ТурбоПеревод" Вы сможете ознакомиться на сайте Банка, или обратившись в информационный центр по бесплатному телефону: 8-800-200-50-75.

