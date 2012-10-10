БИНБАНК подписал соглашение о привлечении

ОАО «БИНБАНК» подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита. В качестве организаторов кредита выступили банки ОАО «Альфа-Банк», Raiffeisen Bank International AG, ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк ВТБ» и VTB Bank (Deutschland) AG, который является агентом по синдицированному кредиту. Кредит будет предоставлен в два транша. Первый транш составит 55 млн долларов США. Второй транш планируется привлечь до конца октября 2012 года. Окончательная сумма синдиката зависит от спроса и будет определена по результатам подписки.



Срок кредита составит 364 дня с единовременным погашением в конце срока. Выдача денежных средств запланирована на середину октября 2012 года. Кредитные средства предполагается направить на финансирование экспортно-импортных контрактов клиентов БИНБАНКа.

