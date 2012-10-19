БИНБАНК открыл в Ульяновске новый дополнительный офис

В четверг, 18 октября 2012 года, прошло торжественное открытие нового дополнительного офиса «Аквамолл» Филиала ОАО «БИНБАНК» в Ульяновске по адресу: Россия, 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 108.

В праздничном событии приняли участие Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов и Старший Вице-президент Петр Морсин. В ходе мероприятия перед собравшимися с приветственным словом выступила Горюнова Татьяна Владимировна, Заместитель Главы Администрации Ульяновска - Председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

Презентация нового, девятого по счету регионального подразделения БИНБАНКа в Ульяновской области, стала очередным этапом развития и расширения региональной сети Банка, которая на сегодняшний день составляет 126 офисов, в числе которых 28 офисов в Москве и 98 в 34 регионах России.

Новый офис разместился в крупнейшем многофункциональном торговом центре региона - «Аквамолл», который, благодаря своей функциональности и удобному расположению на основной транспортной магистрали города, стал одним из любимейших мест проведения досуга и отдыха для жителей города и области.

Дополнительный офис «Аквамолл» осуществляет банковское обслуживание частных клиентов и предлагает следующие виды банковских услуг: вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, универсальные пластиковые карты. Кроме того, клиенты Банка могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, денежных переводов и прочими.

В дополнительном офисе "Аквамолл" установлен банкомат, с помощью которого в режиме online возможно осуществление следующих операций:

- получение наличных с банковской карты любого банка

- безналичные денежные переводы на любые банковские карты VISA/MasterCard

- оплата по банковской карте любого банка услуг операторов сотовой связи, спутникового телевидения

Режим работы ДО "Аквамолл":

Обслуживания частных клиентов:

с понедельника по субботу - с 10-00 до 21-00

без перерыва на обед

- выходной день: воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса "Аквамолл" можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки) или по телефону дополнительного офиса (8422) 33-44-00.

