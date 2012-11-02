БИНБАНК открывает в Москве новый дополнительный офис

Во вторник, 30 октября 2012 года, приступил к обслуживанию юридических и физических лиц Дополнительный офис «Парк культуры», расположенный по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, 29. Это 29 офис в столице и области, а также 127 точка продаж БИНБАНКа в России.



Дополнительный офис «Парк культуры» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады, потребительские кредиты, пластиковые карты. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и прочими. Корпоративные клиенты могут получить оперативное и качественное обслуживание по следующим видам услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, перечисление заработной платы сотрудникам на пластиковые карты и прочее.



В ДО Банка установлен банкомат. С его помощью в круглосуточном режиме можно осуществить оплату услуг городской телефонной сети, операторов сотовой связи, ЖКХ, снять наличные с пластиковой карты любого банка, пополнить счета пластиковых карт БИНБАНКа, получить информацию об остатке на карте, совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу.



Режим работы Дополнительного офиса «Парк культуры» ОАО «БИНБАНК»:

Время обслуживания частных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 10.00 до 21.00, в субботу - с 11.00 до 18.00, без перерыва,

выходной день - воскресенье.

Время обслуживания корпоративных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 10.00 до 18.00, без перерыва,

выходные дни - суббота, воскресенье.



Более подробную информацию об услугах ДО «Парк культуры» БИНБАНКа можно получить в информационном центре Банка по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75.

