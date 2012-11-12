БИНБАНК разместил второй транш Еврокоммерческих бумаг

В октябре ОАО "БИНБАНК" успешно разместил второй транш на сумму 17 млн долларов США под 7,5 % годовых в рамках программы Еврокоммерческих бумаг (ECP) на 300 млн долларов США. Срок размещения – 6 месяцев. Организаторами выпуска являются BCP Securities, The Royal Bank of Scotland и ЗАО "ВТБ Капитал". Основными инвесторами в этот раз выступили российские и западные инвестиционные компании. Привлеченные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных операций клиентов банка.

«Мы используем очередные транши ECP с целью привлечения новых для нас инвесторов и закрепления их интереса к нашим будущим выпускам», - прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.



Напоминаем, что ранее, в августе 2012 года, в рамках настоящей программы банк привлек 40 млн долларов США. Основными инвесторами выступили банки и инвестиционные компании/фонды России, ряда европейских стран, Азии и Австралии.

