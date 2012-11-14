БИНБАНК выпустил аккредитивы и гарантии на сумму свыше 3 млн долларов США

За третий квартал 2012 года БИНБАНК выпустил аккредитивы и гарантии на сумму 3,6 млн долларов США.

Выпуск аккредитивов осуществлялся в рамках финансирования договоров клиентов Банка под закупку оборудования из Европы, а также под закупку продуктов питания из Азии.

Выпущенные гарантии являлись обеспечением пассажирских перевозок в пользу ИАТА (международная ассоциация воздушного транспорта). Ряд гарантий был выпущен в пользу ФТС России. Подтверждающими и исполняющими банками выступали такие банки как, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG,VTB BANK DEUTSCHLAND, LANDESBANK BERLIN.

