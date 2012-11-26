БИНБАНК открыл второй офис премиального обслуживания B&N EXCLUSIVE

БИНБАНК открыл второй офис обслуживания состоятельных клиентов B&N EXCLUSIVE на Рублево-Успенском шоссе, в ЖК «Шале» деревни Жуковка (МО, Одинцовский район, д. Жуковка, д. 58).

«Новый офис B&N EXCLUSIVE в элитном районе под Москвой ориентирован на обслуживание самых взыскательных клиентов и предоставление высококлассного сервиса. Создавая B&N EXCLUSIVE и, в частности, офис в Жуковке, мы ставили перед собой задачу выйти на новый уровень премиального банковского обслуживания и максимально расширить спектр предоставляемых для клиентов услуг, и уже сейчас убеждены, что нам это удалось», – комментирует Первый Вице-президент ОАО «БИНБАНК» Камаль Буши.



Дополнительный офис Банка «БИН ЭКСКЛЮЗИВ Жуковка» предлагает клиентам пакеты привилегированных услуг - «Статус» и «Премиум», которые позволяют не только комплексно решать финансовые запросы любой сложности, но и предоставляют дополнительные предложения и сервисы, открывающие доступ к неограниченным возможностям VIP-клиентов по всему миру.



Пакеты премиальных услуг включают в себя:

Банковские услуги:

• кредитные карты (Visa/MasterCard Platinum – в Пакете «Статус», Visa Infinite/MasterCard World Elite – в Пакете «Премиум»)

• премиальная линейка вкладов

• индивидуальные банковские сейфы

• безналичные и наличные валютно-обменные операции.

Услуги консультирования и защиты активов:

• налоговое и финансовое консультирование

• премиальные страховые программы

Решение любых lifestyle-вопросов клиентов и организация досуга.

В ДО Банка в д. Жуковка в круглосуточном режиме работает банкомат.

Режим работы Дополнительного офиса «БИН ЭКСКЛЮЗИВ Жуковка»:

с понедельника по пятницу - с 10.00 до 22.00 без перерыва

в субботу - с 11.00 до 19.00 без перерыва

в воскресенье - с 12.00 до 18.00 без перерыва.

Более подробную информацию о премиальном банковском обслуживании можно получить по телефону Службы поддержки клиентов B&N EXCLUSIVE: (495) 755-50-83.

