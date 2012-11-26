БИНБАНК открыл второй офис обслуживания состоятельных клиентов B&N EXCLUSIVE на Рублево-Успенском шоссе, в ЖК «Шале» деревни Жуковка (МО, Одинцовский район, д. Жуковка, д. 58).
«Новый офис B&N EXCLUSIVE в элитном районе под Москвой ориентирован на обслуживание самых взыскательных клиентов и предоставление высококлассного сервиса. Создавая B&N EXCLUSIVE и, в частности, офис в Жуковке, мы ставили перед собой задачу выйти на новый уровень премиального банковского обслуживания и максимально расширить спектр предоставляемых для клиентов услуг, и уже сейчас убеждены, что нам это удалось», – комментирует Первый Вице-президент ОАО «БИНБАНК» Камаль Буши.
Дополнительный офис Банка «БИН ЭКСКЛЮЗИВ Жуковка» предлагает клиентам пакеты привилегированных услуг - «Статус» и «Премиум», которые позволяют не только комплексно решать финансовые запросы любой сложности, но и предоставляют дополнительные предложения и сервисы, открывающие доступ к неограниченным возможностям VIP-клиентов по всему миру.
Пакеты премиальных услуг включают в себя:
Банковские услуги:
• кредитные карты (Visa/MasterCard Platinum – в Пакете «Статус», Visa Infinite/MasterCard World Elite – в Пакете «Премиум»)
• премиальная линейка вкладов
• индивидуальные банковские сейфы
• безналичные и наличные валютно-обменные операции.
Услуги консультирования и защиты активов:
• налоговое и финансовое консультирование
• премиальные страховые программы
Решение любых lifestyle-вопросов клиентов и организация досуга.
В ДО Банка в д. Жуковка в круглосуточном режиме работает банкомат.
Режим работы Дополнительного офиса «БИН ЭКСКЛЮЗИВ Жуковка»:
с понедельника по пятницу - с 10.00 до 22.00 без перерыва
в субботу - с 11.00 до 19.00 без перерыва
в воскресенье - с 12.00 до 18.00 без перерыва.
Более подробную информацию о премиальном банковском обслуживании можно получить по телефону Службы поддержки клиентов B&N EXCLUSIVE: (495) 755-50-83.
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