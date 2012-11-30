БИНБАНК открыл в Барнауле новый дополнительный офис

В пятницу, 30 ноября 2012 года, приступил к обслуживанию клиентов Дополнительный офис «На Ленина» Филиала ОАО «БИНБАНК» в Барнауле, расположенный по адресу: Россия, 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 2а. Это второй офис в г. Барнаул, а также 130 точка продаж БИНБАНКа в России.

Дополнительный офис «На Ленина» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады, потребительские кредиты, пластиковые карты. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и прочими. Корпоративные клиенты могут получить оперативное и качественное обслуживание по следующим видам услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, перечисление заработной платы сотрудникам на пластиковые карты и прочее.

В дополнительном офисе установлен банкомат. С его помощью в круглосуточном режиме можно осуществить оплату услуг городской телефонной сети, операторов сотовой связи, ЖКХ, снять наличные с пластиковой карты любого банка, получить информацию об остатке на карте, осуществить перевод между счетами карт.

Режим работы Дополнительного офиса «На Ленина»

Время обслуживания корпоративных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 09-00 до 17-00 без перерыва на обед,

суббота, воскресенье - выходные дни.

Время обслуживания частных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 09-00 до 19-00 без перерыва на обед,

суббота – c 10-00 до 17-00 без перерыва на обед,

воскресенье – выходной день.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса «На Ленина» БИНБАНКа можно получить в информационном центре Банка по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки) или по телефону дополнительного офиса (3852) 65-84-06.

