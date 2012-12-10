Новая услуга для держателей банковских карт БИНБАНКа

Частные клиенты БИНБАНКа получили возможность самостоятельной замены ПИН-кода к своим банковским картам через банкоматы и терминалы самообслуживания Банка.

Реализация данной услуги позволит:

- повысить уровень безопасности и защиты денежных средств на карте от несанкционированного доступа;

- поменять предложенный ПИН-код на более удобный, с более легкой для запоминания цифровой комбинацией;

- не перевыпускать банковскую карту, в случае, если ПИН-код был скомпрометирован.

Замена персонального идентификационного номера, являющегося секретным кодом карты, осуществляется в основном меню банкомата/терминала через опцию «Смена ПИН-кода». После ввода нового ПИН-кода к карте клиенту необходимо подтвердить его корректность. При совпадении данных в процессе подтверждения клиенту возвращается карта, в противном случае – замена не происходит.

Комиссия за пользование услугой не взимается.

«К созданию нового ПИН-кода необходимо отнестись со всей ответственностью. Не стоит выбирать цифры кода, так или иначе связанные с владельцем карты: дату рождения, серию паспорта и т.п., а также выбирать ПИН-код, состоящий из подряд идущих или одинаковых чисел», - советует Михаил Манчурак, директор Департамента процессинга и эквайрингового бизнеса БИНБАНКа.

Новая услуга предоставляется во всей банкоматной и терминальной сети БИНБАНКа на территории России, включающей на сегодняшний день свыше 600 устройств.

В настоящее время через банкоматы/терминалы БИНБАНКа возможно проведение следующих операций: оплата услуг предприятий ЖКХ и операторов мобильной связи, подключение смс-информирования по операциям с картами, осуществление денежного перевода между счетами карт, внесение наличных средств на счет карты, получение наличных денежных средств и информации о доступном остатке по карте.

С услугами для держателей банковских карт можно ознакомиться, обратившись в единый информационный центр: 8 (800) 200 50 75.

