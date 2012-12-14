Определена процентная ставка по 3-му и 4-му купонам облигаций БИНБАНКа серии БО-01

Размер процентной ставки по третьему и четвертому купонам по облигациям ОАО "БИНБАНК" серии БО-01 (государственный регистрационный номер 4В020102562В от 07.11.2011 г) установлен в размере 10,85% годовых. Общий размер процентного дохода по третьему и четвертому купонам, подлежащим выплате по облигациям Банка, равен 162 млн 300 тыс. рублей и 163 млн 200 тыс. рублей соответственно.

Напоминаем, что выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций БИНБАНКа на предъявителя серии БО-01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 3 года был размещен на Фондовой бирже ММВБ 20 декабря 2011 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов продолжительностью полгода каждый. Процентная ставка по 1-му купону была определена путем сбора адресных заявок со стороны покупателей. Процентная ставка по первому купонному периоду установлена в размере 9,85% годовых. Ставка по 2-му купону равна ставке по 1-му купону.

